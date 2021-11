Bundesliga heute live: Hertha BSC - Bayer Leverkusen live im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen überzeugte in der Europa League - nun muss in der Bundesliga gegen Hertha BSC der nächste Schritt folgen. Das neue Traumduo soll es richten.

Bundesliga: Glänzt Leverkusen auch gegen die Hertha?

Nationalspieler Diaby, der an allen vier Treffern beteiligt war, und Wirtz harmonierten beim wichtigen Befreiungsschlag aus der Mini-Krise am Donnerstagabend wie selten zuvor. Ganz zur Genugtuung von Trainer Gerardo Seoane. „Seine Leistung ragt natürlich durch die zwei Tore heraus“, sagte der Schweizer über Diaby.

Denn am Sonntag ist Bayer in der Bundesliga bei Hertha BSC gefordert. Nach drei Ligapartien ohne Sieg will die Werkself Anschluss an die Spitzengruppe halten. Als Vierter liegt Leverkusen bereits fünf Punkte hinter dem ungeschlagenen SC Freiburg.