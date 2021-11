BVB: Almuth Schult erkennt in Julian Brandts Kritik ein Wahrnehmungsproblem

Julian Brandt moniert nach der Niederlage des BVB in Leipzig das eigene Spiel mit dem Ball. Almuth Schult sieht im STAHLWERK Doppelpass aber größere Probleme in anderen Bereichen.

Julian Brandt monierte nach der Partie im Gespräch mit SPORT1 : „Wir haben genügend Jungs, mit denen wir in Leipzig gewinnen können. Wir waren mit dem Ball extrem schlecht, gerade in der ersten Halbzeit, das war einfach zu wenig.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schult: „Da muss es vielleicht Straftraining geben“

Vor allem im Zweikampfverhalten sah Schult Defizite: „Vielleicht braucht man in so einem Spiel auch mal fünf Gelbe Karten, um das ins Bewusstsein zu bekommen, dass man in die Zweikämpfe gehen muss.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)