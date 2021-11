Paralympics-Heldin Krawzow über Hirn-OP: "Komplikationen mit der ersten Wunde"

Es seien „neun Antibiotikainfusionen am Tag und drei in der Nacht notwendig“, schrieb Krawzow in den Sozialen Meiden. Deswegen müsse sie noch bis Montag in der Berliner Charite bleiben. Nach ihrer Entlassung werde sie „quasi direkt aus dem Krankenzimmer“ der Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes folgen. „Ich freue mich, dass ich diese Ehre zum zweiten Mal, nach 2012, erhalte“, sagte die Schwimmerin vor der Ehrung im Berliner Hotel Estrel.