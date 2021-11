NFL: Aaron Rodgers verliert Sponsor nach Impf-Lüge

In einer Erklärung des Konzerns war von einer sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit die Rede: „Prevea Health ist nach wie vor fest entschlossen, seine Patienten, Mitarbeiter, Dienstleister und Gemeinden inmitten der COVID-19-Pandemie zu schützen. Dazu gehört auch, alle infrage kommenden Bevölkerungsgruppen zu ermutigen und ihnen zu helfen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um zu verhindern, dass das Virus weitere erhebliche Auswirkungen auf Leben und Lebensgrundlagen hat.“

Der Betrieb ist in Wisconsin ansässig, also dem Bundesstaat, in dem auch die Packers zuhause sind. Rodgers hatte seit 2012 für das Unternehmen geworben. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)