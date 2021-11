Kurzbahn-EM: Gose nur als Achte ins 400-m-Finale

Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan unerwartet knapp das Finale über 400 m Freistil erreicht. Die 19-Jährige aus Magdeburg kam im Vorlauf am Sonntagmorgen in 4:05,70 Minuten nur auf die achtbeste Zeit und qualifizierte sich als letzte Schwimmerin für den Endlauf am Abend (17.09 Uhr MEZ).