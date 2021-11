Nico Rosberg wirft neues Licht auf Rivalität mit Lewis Hamilton

2016 besiegt Nico Rosberg Lewis Hamilton in der Formel-1-WM, jetzt tritt er in der Extreme E gegen ihn an - und verfolgt auch das WM-Duell des alten Rivalen mit Max Verstappen aufmerksam.

Im exklusiven SPORT1 -Interview spricht der 36-Jährige vor dem Rennen in Mexiko ausführlich über seinen früheren Konkurrenzkampf mit dem Rekordweltmeister, welche Rolle intensives mentales Training dabei spielte - und was Verstappen daraus lernen kann ( Mexiko-GP der Formel 1: Das Rennen ab 20 Uhr hier im Liveticker ).

Nico Rosberg: Gut! Die andere Seite zu erleben ist toll. Mit am spannendsten ist es mit den Fahrern umzugehen. Das kann ich, weil ich natürlich selbst mal Fahrer war. Man kann einem Rennfahrer nicht sagen, was er machen soll, das funktioniert einfach nicht ( lacht ). Stattdessen muss man versuchen, den Fahrer durchs Stellen der richtigen Fragen zu beeinflussen.

Extreme E verbindet Motorsport mit Umweltschutz

Vettel und Hamilton engagieren sich

Rosberg: Ich finde das gut, denn dafür stehen wir ja auch in der Extreme E. Wir nutzen den Sport als Plattform und beispielsweise auch den Wettkampf zwischen den Teams von Lewis und mir, um Aufmerksamkeit zu generieren und so soziale und ökologische Probleme zu lösen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Spannendes Duell bei Verstappen vs. Hamilton

Rosberg: Max macht das wirklich superstark. Das Mentale ist in so einem Duell essenziell. Für Max ist das sicher nicht einfach, denn er ist das erste Mal in so einer Situation. Und dann auch noch gegen den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Insofern hat er schon jetzt größte Anerkennung verdient. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Nach fünf Tagen Party-Marathon - unter anderem in seiner Geburtsstadt Wiesbaden - verblüfft er die Motorsportwelt mit seinem Rücktritt: "Am Montagabend habe ich mich endgültig zu diesem Schritt entschieden. Ich spüre eine große Erleichterung", teilt er seinen Fans bei Facebook mit © DPA Picture-Alliance

Der Engländer dominiert vom Start weg, fährt in der zweiten Rennhälfte allerdings mit Absicht langsam: Er will Rosberg ausbremsen, um den Verfolgern Attacken auf den Zweitplatzierten zu ermöglichen © Getty Images

ABU DHABI - In der Wüste bekommt die Formel 1 zum dritten Mal nach 2010 (Vettel fängt Alonso ab) und 2014 (Hamilton verteidigt Führung vor Rosberg) ihr großes Finale - und es wird am Ende noch richtig spannend. Nur wenn Rosberg das Podest verpasst hätte, dann hätte Hamilton ein eigener Sieg zum Titel geführt © Getty Images

SAO PAOLO - Erster echter Matchball für Rosberg. In Sao Paulo reicht dem Wiesbadener ein Sieg, um aus eigener Kraft seinen Kindheitstraum von der WM perfekt zu machen. Im Regenchaos finden große Teile des Rennens aber hinter dem Safety-Car statt. So auch der Start, weswegen Pole-Setter Hamilton das Geschehen mit der besten Sicht und freier Fahrt diktieren kann © Getty Images

AUSTIN - Mit dem Rücken zur Wand, bläst Hamilton in Austin entschlossen zur Aufholjagd. Nach einem perfekten Start diktiert er das Rennen von der Spitze. Rosberg hat derweil Glück, den zweiten Platz zu sichern: Nur eine Safety-Car-Phase bringt ihn an Ricciardo vorbei © Getty Images

SUZUKA - Rosberg liefert ein weiteres perfektes Rennen ab und fährt im 17. Saisonrennen bereits zu seinem neunten Sieg. Hamilton liefert sich auf der Strecke einen heißen Tanz mit Verstappen, der den Weltmeister mit allen Mitteln hinter sich hält. Platz drei bedeutet für Hamilton einen massiven Nackenschlag: Vier Rennen vor Saisonende kann er nun nicht mehr aus eigener Kraft den Titel holen, weil Rosberg nun drei zweite und ein dritter Platz reichen. Feiern muss Hamilton trotzdem: Mercedes macht in Suzuka den dritten Konstrukteurstitel in Folge perfekt © Getty Images

SEPANG - In Sepang scheint Hamilton endlich den Weg aus seiner Herbstkrise gefunden zu haben. Der Brite liegt deutlich in Führung, als ihm 16 Runden vor Rennende der Motor platzt - null Punkte statt 25. Rosberg, der beim Start von Vettel abgeschossen wird und eine Aufholjagd vom Ende des Feldes lancieren muss, wird hinter den Red-Bull-Piloten Ricciardo und Verstappen im wahrsten Sinne des Wortes der lachende Dritte © Getty Images

MONZA - Hamilton zeigt überragende Leistungen im Training und Qualifying, verschläft aber den Start. Neben Rosberg ziehen dem Briten auch die Ferrari bei ihrem Heimspiel in Monza zunächst davon. Hamilton arbeitet sich an den Roten ab, holt aber zumindest noch Rang zwei hinter Rosberg, der durch seinen zweiten Sieg nach der Sommerpause am Ende der Europa-Saison wieder voll im Titelrennen ist © Getty Images

HOCKENHEIM - Ausgerechnet bei seinem Heimrennen erwischt Rosberg einen Tag zum Vergessen: Schwacher Start, überhartes Manöver gegen Verstappen, Fünf-Sekunden-Strafe - das reicht in der Summe nur zu Platz vier, während Hamilton unbeirrt seinen nächsten Sieg einfährt und mit satten 19 Punkten Vorsprung in die vierwöchige Sommerpause geht. © Getty Images

...und setzt in der letzten Runde zum Überholmanöver an. Doch Rosberg verbremst sich beim Verteidigen und es kommt zur Kollision, bei der sich der Deutsche den Frontflügel beschädigt. Während Hamilton den Sieg holt, fällt Rosberg bis auf Rang vier zuück. Nach dem wiederholten Zusammenstoß kündigt Mercedes an, über eine Teamorder nachzudenken © Getty Images

SPIELBERG - In Österreich erreicht die Rivalität mit Hamilton ihren Höhepunkt. Dabei läuft es für Rosberg zunächst perfekt. Trotz Startplatz sechs wegen eines Getriebewechsels führt der WM-Leader bis kurz vor Schluss das Rennen an. Hamilton fliegt aber mit riesigen Schritten heran... © Getty Images

MONTREAL - Nicht viel besser läuft es für Rosberg beim nächsten Rennen in Kanada. Bereits in der ersten Kurve kommt es zu einer Berührung zwischen Pole-Setter Hamilton und Rosberg. Der Deutsche fällt zunächst auf Rang acht zurück, kann sich aber noch auf Rang fünf vorkämpfen. Der Vorsprung in der WM auf Sieger Hamilton schmilzt auf neun Punkte © Getty Images

MONTE CARLO - Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Moncao muss Rosberg den ersten Rückschlag im Duell mit Hamilton einstecken. Nachdem er sich im Qualifying nur Ricciardo geschlagen geben muss, läuft im Rennen nichts mehr. Rosberg wird sogar aufgefordert, Hamilton überholen zu lassen, da er deutlich langsamer sei. Am Ende landet er auf Rang sieben © Getty Images

SOTSCHI - Gibt es in dieser Saison denn überhaupt noch einen anderen Sieger? Auch beim vierten Rennen ist Rosberg nicht zu schlagen. Für den Deutschen ist es saisonübergreifend sogar der siebte Sieg in Serie. Da er zudem die Pole holte, die schnellste Rennrunde fuhr und alle Rennrunden anführte, gelang ihm ein sogenannter Grand Slam © Getty Images

SCHANGHAI - In China macht Rosberg den Sieg-Hattrick perfekt. Diesmal setzt er bereits im Qualifying ein Zeichen und holt sich die Pole. Zwar wird er am Start von Ricciardo überholt, doch Rosberg holt sich die Führung kurz darauf zurück und gibt sie danach nicht mehr her. Da Hamilton nur Siebter wird, baut Rosberg seinen Vorsprung auf 36 Punkte aus © Getty Images

MELBOURNE - Hochmotiviert geht Rosberg in die Saison 2016., in der es endlich mit seinem ersten WM-Titel klappen soll. Doch im Qualifying muss er sich zunächst wieder Teamkollege Lewis Hamilton geschlagen geben. Beim Start werden erst einmal beide Piloten von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geschnappt... © Getty Images

In Abu Dhabi hatte Rosberg (hier mit Frau Vivian) sich mit fünf Punkten Vorsprung vor Lewis Hamilton zum dritten deutschen Weltmeister in der Formel 1 gekrönt © Getty Images

Das unterscheidet Schumacher und Hamilton

Rosberg: Auch Michael hat mentale Spielchen getrieben, Lewis ist politisch aber noch cleverer und nutzt alle Möglichkeiten für sich. Wer mich hier in der Extreme E an diese mentale Kriegermentalität eines Lewis Hamilton erinnert, ist unser Fahrer Johan Kristofferson. Der ist ein richtiges Psycho-Tier.

Rosberg: Mick managt das sehr gut, geht super mit dem Druck um. Er genießt das Ganze offenbar, das ist schön zu sehen. Er ist aber auch in einer guten Situation: Er hat keinen gigantischen Teamkollegen und auch keine Erwartungen zu erfüllen, weil er im langsamsten Auto sitzt. Trotzdem: Er macht das alles super und verdient es absolut, in der Formel 1 zu sein. Er verdient auch ein besseres Auto. Ich bin gespannt auf den nächsten Schritt.

Hat Mick Schumacher Weltmeisterpotential?

Lewis Hamilton überquert beim Großen Preis der Türkei auf Rang eins die Ziellinie und krönt sich somit vorzeitig zum Weltmeister. Selbst im Wetterchaos von Istanbul behält der Mercedes-Pilot den Durchblick © Getty Images

Mit seinem insgesamt siebten WM-Titel zieht er mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleich. SPORT1 zeigt die Laufbahn des neuen alten Weltmeisters in Bildern © Getty Images

1993: Früh übt sich - Hamilton beginnt im Alter von acht Jahren mit dem Kartsport und deutet sein Talent mit zahlreichen Siegen an. Als er zwei Jahre später McLaren-Boss Ron Dennis trifft, sagt er ihm, dass er später gerne für dessen Team fahren wolle © imago

2000: In der Kartserie Formula 1 fahren Hamilton und Nico Rosberg erfolgreich für das Team MBM.com © twitter

Anzeige

2001: Während dieser Zeit entsteht eine lang anhaltende Freundschaft, die sich später in der Formel 1 zu einer großen Rivalität entwickelt © twitter

2003: Hamiltons Karriere im Formelsport ist in vollem Gange. Nach einem zweiten Platz 2002 holt er ein Jahr später die Meisterschaft für Manor Motorsport in der britischen Formel Renault © imago

2004: Die Wege von Rosberg und Hamilton kreuzen sich erneut, als der Brite in die Formel-3-Euroserie wechselt. Wie Rosberg schafft auch der Brite gleich im ersten Jahr einen Rennsieg. Er landet in der Gesamtwertung als Fünfter schließlich hinter dem Deutschen © imago

2005: Ein Jahr später fährt Hamilton mit Adrian Sutil, zu dem er lange eine Freundschaft pflegt, bei ASM Formule 3. Das ändert sich, als Hamilton vor Gericht gegen Sutil nicht als Zeuge erscheint und dieser ihn daraufhin als "Feigling" beschimpft. Hamilton gewinnt im gleichen Jahr den Titel vor Sutil © imago

Anzeige

2006: Hamilton steigt ein Jahr nach Rosberg in die GP2-Serie ein und übernimmt dabei das Cockpit des Deutschen, der 2006 in die Formel 1 wechselt. Hamilton stellt seine Klasse unter Beweis und holt auf Anhieb den WM-Titel in der Nachwuchsserie der Formel 1 © Getty Images

2006: Heute ist Hamilton Mr. Cool in der Boxengasse. Damals kommt er als Fahrer des Teams ART Grand Prix in der GP2 Serie noch ganz schüchtern und mit Löckchen daher © Imago

2007: Hamilton hat mehr Glück als Rosberg und wird direkt vom Spitzenteam McLaren verpflichtet. In seinem ersten F1-Rennen rast er sensationell auf das Podest. Danach liefert sich der Brite mit Teamkollege Fernando Alonso im weiteren Saisonverlauf einen harten Zweikampf © Getty Images

2007: Beim GP von Kanada fährt Hamilton im ersten Jahr prompt zum ersten F1-Sieg. In den beiden letzten Rennen verspielt er aufgrund von Fahrfehlern aber den Titel und wird Vizeweltmeister hinter Ferrari-Pilot Räikkönen. Dennoch ist es eine großartige Leistung für einen Rookie, da er auch vor seinem Teamkollegen Alonso rangiert © Getty Images

Anzeige

2007: Mit ein Grund für Hamiltons Aufschwung: Nicole Scherzinger. Der damals 25-Jährige und die sieben Jahre ältere Sängerin der Pussycat Dolls gehen eine feste Bindung ein © Getty Images

2008: Für den Briten läuft es ein Jahr später noch besser. In einem der spannendsten Saisonfinals aller Zeiten überholt Hamilton Toyota-Pilot Timo Glock zwei Kurven vor dem Ende und wird dadurch noch Weltmeister vor dem Ferrari-Piloten Felipe Massa © Getty Images

2008: Als er erstmals Weltmeister wird, ist Hamilton noch immer gänzlich ohne Tattoos unterwegs. Die Haare dagegen sind schon um einiges kürzer geworden © dpa

2009: Im nächsten Jahr läuft es weniger rund. Hamilton wird nur WM-Fünfter, während sich Jenson Button den Titel schnappt. Der Brite wird ein Jahr später neuer Teamkollege von Hamilton © Getty Images

Anzeige

2010: Nach acht Podestplätzen hat Hamilton beim Saisonfinale noch eine theoretische Chance auf den Titel, doch am Ende triumphiert zum ersten Mal Sebastian Vettel im Red Bull © Getty Images

2011 belegt Hamilton den fünften Platz in der Weltmeisterschaft. Mit 227 zu 270 Punkten unterliegt er Button, der Vizeweltmeister wird, im teaminternen Duell. Damit ist er erstmals in seiner Formel-1-Karriere einem Teamkollegen in der Gesamtwertung unterlegen © Getty Images

2012: Für Hamilton endet ein Jahr später mit Platz vier in der Gesamtwertung seine sechsjährige Beziehung mit McLaren. Beim vorletzten Saisonrennen in Austin schenkt er seinen Mechanikern und Bossen zum Abschied noch einmal einen Sieg © Getty Images

2012: Zu diesem Zeitpunkt sind bei Hamilton - hier im Gespräch mit McLaren-Teamkollege Jenson Button - bereits die ersten Tattoos auf seinem Unterarm zu sehen © Getty Images

Anzeige

2013: Nach 13 Jahren sind Hamilton und Rosberg wieder vereint. Mercedes gelingt direkt ein deutlicher Sprung nach vorne, wenngleich Red Bull noch weit voraus ist. In Siegen hat Rosberg mit 2:1 die Nase vorn, in der Gesamtwertung liegt aber Hamilton knapp vor seinem deutschen Kumpel aus Jugendtagen © Getty Images

2013: Seine Liebe für Tattoos lässt ihn nicht los. Immer mehr finden den Weg auf seinen Körper © instagram.com/LewisHamilton

2014: Mit überlegenen Autos kämpfen Hamilton und Rosberg in fast jedem Rennen um den Sieg. Dieser Erfolg hat auch seine Schattenseite - ihre Freundschaft leidet darunter. Nach dem Qualifying von Monaco, bei dem ein vermeintlicher Fahrfehler Rosbergs dem Briten die mögliche Pole kostet, kippt die Stimmung in offene Ablehnung © Getty Images

2014: Höhepunkt des Duells ist der Unfall in Spa. Dort schlitzt Rosberg mit dem Frontflügel Hamiltons Hinterreifen auf. Das Mercedes-Team macht Rosberg für die Kollision verantwortlich. Es ist der Beginn verbaler Scharmützel. So stellt Hamilton in Frage, ob Rosberg, der in Monaco lebt, ein wahrer Deutscher sei - am Ende gewinnt der Brite seinen zweiten WM-Titel vor Rosberg © Getty Images

Anzeige

Eine der ersten Gratulantinnen ist Freundin Nicole Scherzinger. Sieben Jahre hat die Beziehung gehalten, doch noch 2014 ist nach mehreren Trennungen und Wiedervereinigungen endgültig Schluss © Getty Images

2014: Hamilton spielt immer wieder mit seinem Gangster-Image. Auch eine dicke Goldkette, die er vor jedem Rennen durch die Boxengasse trägt, gehört mittlerweile zum Markenzeichen des Briten © Getty Images

2015: Auch in dieser Saison gibt es Zwistigkeiten zwischen den beiden, wenngleich sie zumindest einen Crash auf der Strecke vermeiden. In Austin pfeffert Rosberg nach dem Rennen wütend eine Mütze in Richtung Hamilton, da er sauer über dessen hartes Manöver am Start war. Hamilton lässt sich nicht beeindrucken und gewinnt zum zweiten Mal in Folge die WM © Imago

2015: Für die Rennen vielleicht nicht optimal, aber in den Rennpausen und den trainingsfreien Tagen mag es Hamilton dann auch auf dem Kopf kreativ © https://instagram.com/p/7GGqZoL015/?taken-by=lewishamilton

Anzeige

2015: Etwas tiefer treibt seit kurzem ein Adler sein Unwesen. "Der geborene Anführer", wie Hamilton schreibt, ziert die rechte Seite seines Halses © https://instagram.com/p/7GGqZoL015/?taken-by=lewishamilton

2016: In diesem Jahr wendet sich das Blatt. Rosberg gewinnt die ersten vier Rennen, während Hamilton oft mit technischen Problemen zu kämpfen hat. Umso ehrgeiziger reist Hamilton nach Barcelona an und versucht mit einem harten Manöver nach dem Start Rosberg zu überholen. Der Deutsche zieht diesmal jedoch nicht zurück und so fliegen beide ab © Imago

2016: Mercedes lässt die beiden dennoch weiter voll gegeneinander fahren, was sich in Spielberg rächt. Dort kollidieren Hamilton und Rosberg nach einem Überholversuch des Briten in der letzten Runde. Während Hamilton danach locker zum Sieg fährt, rettet Rosberg sich mit einem sichtlich beschädigten Auto noch auf Rang vier ins Ziel © twitter.com/f1

2016: Rosberg sieht die Schuld am Crash bei Hamilton, da dieser in ihn hineingelenkt hätte. Es ist das nächste Kapitel in der Geschichte "Wie aus Freunden erbitterte Rivalen wurden" - am Saisonende gewinnt aber der Deutsche seinen ersten WM-Titel mit fünf Punkten Vorsprung auf Hamilton © Getty Images

Anzeige

2017: Hamilton hat es geschafft: In Mexiko krönt sich der Mercedes-Pilot zum vierten Mal zum Formel-1-Champion. Dabei sieht es über lange Zeit nicht gut aus, denn Vettel macht dem Briten das Leben sehr schwer. Rosberg hat zu diesem Zeitpunkt seine Karriere bereits beendet © Getty Images

2017: Ausgerechnet beim Auswärtsspiel in Italien fährt Mercedes einen hochüberlegenen Doppelsieg ein. Mit über einer halben Minute Rückstand auf Sieger Hamilton muss sich Vettel mit Rang drei begnügen. Danach ist der Brite erstmals alleiniger WM-Spitzenreiter © Getty Images

2017: Das Rennen in Singapur bringt die Vorentscheidung im Titelkampf. Ausgerechnet auf der Ferrari-Strecke feiert Hamilton einen unverhofften Sieg, während Vettel leer ausgeht. Von der Pole startend verursacht Vettel einen Crash mit Räikkönen und Verstappen. Nutznießer ist Hamilton © Getty Images

2017: In Japan verteidigt Hamilton sich verbissen gegen die Angriffe von Verstappen und schnappt sich den Sieg. Da Vettel wegen einer Zündkerze ausscheidet, ist die endgültige Vorentscheidung im Titelkampf gefallen © Getty Images

Anzeige

2017: In Austin gewinnt Hamilton knapp vor Vettel und muss so in Mexiko nur noch Fünfter werden, um seinen vierten WM-Titel zu gewinnen. Da der Heppenheimer aber weder siegt noch Zweiter wird, um die Vorentscheidung zu vertagen, reicht dem Briten ein neunter Platz: Hamilton ist zum vierten Mal Formel-1-Champion © Getty Images

2018: Die Saison beginnt alles andere als nach Wunsch für Hamilton. In den ersten drei Rennen fährt der Brite hinterher, während Vettel gleich zweimal triumphiert. Hamilton meldet sich mit zwei Siegen zurück, doch als die Formel 1 auf die Sommerpause zusteuert, wird klar, dass Ferrari das schnellere Auto hat © Getty Images

2018: In Baku zeigte sich der für seinen extravaganten Style bekannte Engländer im Fahrerlager mit fein geflochtenen Zöpfchen © dpa picture alliance

2018: Am Tag nach seinem ersten Saisonsieg öffnete Hamilton die Zöpfchen wieder. Mit dem Ergebnis, dass seine Haare in alle Himmelsrichtungen abstehen © Instagram/lewishamilton

Anzeige

2018: Es folgt der Wendepunkt der Saison in Hockenheim: Während Vettel in Führung liegend sein Auto wegwirft, staubt Hamilton nach einer großartigen Leistung den Sieg ab und zieht nach der Sommerpause - auch aufgrund weiterer Patzer von Ferrari und Vettel - uneinholbar davon © Getty Images

2018: Im drittletzten Saisonrennen in Mexiko ist es schließlich so weit. Ein vierter Platz reicht Hamilton, um seinen fünften WM-Titel perfekt zu machen. Der Mercedes-Pilot zieht so mit der Legende Juan Manuel Fangio gleich. Nur Michael Schumacher (sieben Titel) liegt noch vor ihm © Getty Images

2018: Ob Hamilton Schumachers Rekord knacken wird? Hamilton: "Ob ich die Chance habe, mehr zu gewinnen oder nicht, wer weiß? Ich werde alles dafür geben, aber ich denke nur Schritt für Schritt. Es ist noch ein weiter Weg, aber ich bin noch ein paar Jahre hier." © Getty Images

2019: Die Saison beginnt deutlich besser als 2018. Hamilton zeigt von Beginn an, dass der Titel nur über ihn führt. Ferrari kommt viel zu spät in Fahrt, weshalb sein einziger Konkurrent um den Titel Valtteri Bottas ist, dessen Rückstand nach starkem Beginn aber schnell anwächst © Getty Images

Anzeige

2019: Während Hamilton seinen Vorsprung in der WM ausbaut, sorgt sein Boss Toto Wolff für Aufsehen, als er über die Möglichkeit eines Fahrer-Tausches zwischen dem Briten und Vettel spricht. Monate später stellt Hamilton aber klar, dass er bis zum Karriereende bei Mercedes bleiben will © Getty Images

2019: Im Mai erhält Hamilton die traurige Nachricht, dass F1-Ikone Niki Lauda verstorben ist. Dem Österreicher hat Hamilton laut eigener Aussage den Großteil seiner Titel zu verdanken. Lauda hätte dafür gesorgt, dass Hamilton sich den Silberpfeilen angeschlossen hat © Getty Images

2019: Hamilton ist fortan noch fokussierter und widmet seine Siege immer wieder Lauda. Sein Vorsprung in der WM wird größer und größer. Titel Nummer 6 scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, auch wenn Ferrari sich nach der Sommerpause deutlich verbessert zeigt © Getty Images

2019: Im Oktober schockte Hamilton seine Fans mit einem düsteren Instagram-Post: "Ehrlich gesagt, fühle ich mich gerade danach, alles hinzuwerfen. Komplett runterzufahren. Die Welt ist ein kaputter Ort." Beendet er etwa seine Karriere? Nein. Hamilton, der sich seit 2017 vegan ernäht, wollte offenbar nur wachrütteln © Getty Images

Anzeige

2019: Beim Großen Preis der USA im texanischen Austin schlägt dann für Hamilton die große Stunde. Ein zweiter Platz hinter Teamkollege Valtteri Bottas reicht dem Briten, um sich zum neuen alten Weltmeister zu krönen © Getty Images

2019: Zu diesem Zeitpunkt fehlt dem Silberpfeil-Pilot nur noch ein Triumph, um mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleich zu ziehen. Seinen sechsten Erfolg feiert der Brite ausgelassen © Getty Images

Die Saison 2020 beginnt für Hamilton und die gesamte Formel 1 mit einem großen Rückschlag. Aufgrund der rapiden Verbreitung des Coronavirus' wird das erste Rennen in Australien kurzfristig abgesagt. Vier Monate ohne Racing sollten folgen, bevor am 5. Juli in Österreich die Saison eröffnet wurde. © Imago

Als einziger dunkelhäutiger Fahrer im Feld führt Hamilton die "Black-Lives-Matter"-Bewegung an. Per Kniefall und erhobener Faust setzt er ein Zeichen gegen Polizeigewalt und die systematische Diskriminierung von Schwarzen in den USA. Die Saison dominiert er derweil nach Belieben © Getty Images

Anzeige