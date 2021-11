Aus für Springreiten: Hunderte Fünfkämpfer fordern Schormann-Rücktritt

Annika Schleu sorgte in Tokio für einen Eklat © AFP/SID/PEDRO PARDO

In einem Brief kritisieren die 650 Unterzeichner, dass sie bei der Entscheidungsfindung nicht eingebunden worden seien, sagte die frühere Olympia-Dritte Kate Allenby dem Deutschlandfunk.

Die UIPM hatte am Donnerstag bestätigt, die Disziplin nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu ersetzen. „Es hat keine Befragung der Athleten stattgefunden“, sagte Allenby, die 2000 in Sydney die Bronzemedaille gewonnen hatte.