2. Liga: Karlsruher SC – Hamburger SV, 1:1 (1:1)

Bakery Jatta bediente Sonny Kittel, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ein Zuspiel von Philip Heise brachte Philipp Hofmann im Netz des HSV zum Ausgleich unter (17.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem KSC nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.