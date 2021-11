Basketball, easyCredit BBL: Bonn springt an die Tabellenspitze

In der easyCredit BBL sind die Telekom Baskets Bonn das Team der Stunde. Die Bonner springen an die Spitze - zumindest vorübergehend.

Die Telekom Baskets Bonn spielen in der easyCredit BBL weiterhin eine starke Saison.

Das einstige Topteam setzte sich am 7. Spieltag auch gegen s.Oliver Würzburg mit 87:79 (47:35) durch, feierte im vierten Heimspiel den vierten Sieg und kletterte damit vorerst sogar an die Tabellenspitze. ( Service: Ergebnisse der easyCredit BBL )

Zuvor hatten die MLP Academics Heidelberg den Sprung auf Rang eins verpasst. Der Aufsteiger unterlag medi Bayreuth in einem engen Spiel mit 87:89 (40:43). Für Heidelberg war es die erste Heimniederlage der Saison, zudem ließ das Team so viele Punkte zu wie noch nie in dieser Spielzeit.