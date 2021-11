Bottas holt Pole Position in Mexiko

Bottas startet das Rennen an vorderster Position © AFP/SID/ALFREDO ESTRELLA

Valtteri Bottas startet von der Pole Position in den Großen Preis von Mexiko. Der Finne fuhr im Qualifying der Formel 1 am Samstag in 1:15,875 Minuten die schnellste Runde und bescherte Mercedes überraschend den ersten Startplatz. Es ist die 19. Karriere-Pole für Bottas.