Achtes Unentschieden: HSV kommt weiter nicht voran

Der Hamburger SV kommt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter nicht richtig in Schwung. Das 1:1 (1:1) beim Karlsruher SC am Samstagabend war bereits das achte Unentschieden im 13. Saisonspiel, mit nun 20 Punkten steckt der HSV auf Rang sieben fest. Vier Zähler trennen das Team von Trainer Tim Walter vom drittplatzierten SC Paderborn. Der KSC (17) ist Zehnter.