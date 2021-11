2. Bundesliga: HSV nur mit Unentschieden beim KSC - Kittel und Hofmann treffen beim 1:1

Das Team von Tim Walter kam im Topspiel bei Karlsruher SC nicht über ein 1:1 hinaus. Sonny Kittel hatte die Hamburger mit einem schönen Schlenzer in Führung gebracht (14. Minute), Philipp Hofmann glich kurze Zeit später aus (18.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Für die Hamburger war es das fünfte Remis in den vergangenen sechs Zweitligaspielen. Insgesamt spielten die Hamburger in 13 Spielen bereits acht mal remis. Mit nun 20 Punkten steckt der HSV auf Rang sieben fest. Vier Zähler trennen das Team von Trainer Tim Walter vom drittplatzierten SC Paderborn. Der KSC (17) ist Zehnter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Karlsruhe verpasst Sieg

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen und bot weiterhin viele Abschlüsse. Walter, früher als Jugendtrainer beim KSC aktiv, versuchte, mit frischen Kräften für Schwung zu sorgen.

Doch stattdessen bot sich Karlsruhe plötzlich die riesige Chance aufs 2:1: Wanitzek (80.) traf den rechten Pfosten, von dort prallte der Ball gegen den am Boden liegenden Marko Johansson, der die Szene erst im Nachfassen entschärfte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Ganz bitter lief der Abend für Marc Lorenz. Der Linksaußen stürzte in der 70. Minute nach einem Zweikampf mit Hamburgs Moritz Heyer auf die Schulter und schrie direkt vor Schmerzen auf. Am Boden liegend fasste sich der KSC-Profi direkt an den linken Oberarm und winkte nach den Ärzten.