NHL: Stützle verliert mit Ottawa weiter

Die deutsche Eishockey-Hoffnung Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators die vierte Niederlage in Serie kassiert.

Die Kanadier unterlagen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning am Samstag 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). Stützle (19), der an keinem Treffer beteiligt war, stand 17:39 Minuten auf dem Eis.

Der Nationalspieler sammelte in der laufenden Saison in zehn Einsätzen bislang fünf Assists. Ein Tor gelang dem Youngster noch nicht. In seiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr hatte er zwölf Treffer erzielt. Die Senators liegen mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz der Atlantic Division.