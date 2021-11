2. Bundesliga: Hamburger SV muss weiter auf Heuer Fernandes verzichten

Daniel Heuer Fernandes ist in dieser Saison aus dem Tor des Hamburger SV nicht wegzudenken. Nun äußerte sich HSV-Sportvorstand Jonas Boldt zur Vertragssituation des Keepers.

Unter Neu-Trainer Tim Walter ist der 28-Jährige jetzt im Tor der Hanseaten aber wieder gesetzt. Die Hamburger stellten vor dem Spiel beim Karlsruher SC die viertbeste Abwehr der Liga und Heuer Fernandes ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich der HSV in dieser Saison defensiv so stabil wie lange nicht zeigt.

Doch nachdem er bereits im Nord-Derby am vergangenen Wochenende gegen Holstein Kiel aussetzen musste, fiel Heuer Fernandes nun auch im Spitzenspiel gegen Karlsruhe aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Boldt optimistisch bei Heuer Fernandes

„Er hat bis zuletzt heute gehofft, dass er noch spielen kann. Gestern hat er versucht, einige Teile des Mannschaftstrainings zu machen. Er spürt aber noch ein bisschen was, fühlt sich nicht ganz frei und weil der Kopf bei so etwas immer mitspielt, haben wir entschieden, dass er nur spielt, wenn er zu 100 Prozent das OK gibt“, gab HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vor dem Spiel bei SPORT1 zu Protokoll.