FC Bayern: Nagelsmann sorgt für Wechsel-Verwirrung um Musiala und Tolisso

So denken die Bayern-Stars über Nagelsmann

Um den sich aufwärmenden Bayern-Stars zu bedeuten, wer denn nun eingewechselt werden soll, zeigt Nagelsmann über die Distanz mit den Fingern die Rückennummer an.

Musiala und Tolisso wundern sich

Am Ende ist es egal - Nagelsmann bringt einfach Musiala UND Tolisso gleichzeitig ins Spiel.

In der 71. Minute ersetzt der englische Youngster Thomas Müller in der Offensive, Weltmeister Tolisso kommt für den Torschützen Leon Goretzka in die Partie.