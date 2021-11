Premier League: Norwich entlässt Daniel Farke nach erstem Saisonsieg

Der erste Saisonsieg kommt zu spät: Daniel Farke muss seinen Cheftrainerposten bei Norwich City räumen. Er führte die Canaries zweimal in die Premier League.

Das gab das Schlusslicht am Samstagabend bekannt. Norwich hatte sich am Nachmittag bei Mitaufsteiger FC Brentford (2:1) durchgesetzt. Farke (45) war 2017 von Borussia Dortmunds Reserve gekommen und seither zweimal mit den Canaries in die Premier League aufgestiegen.(Service: Ergebnisse der Premier League)