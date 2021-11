Niederlage in Leipzig: Dortmund stolpert auf der Bayern-Jagd

Borussia Dortmund hat auf der Jagd nach Rekordchampion Bayern München einen bitteren Rückschlag kassiert. Im Topspiel beim glänzend aufspielenden Vizemeister RB Leipzig verlor der ersatzgeschwächte DFB-Pokalsieger am Samstag nach zuvor vier Liga-Siegen in Serie mit 1:2 (0:1). In der Tabelle liegt der BVB mit 24 Zählern nun vier Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München auf Rang zwei.

Ein Christopher Nkunku (29.) in Weltklasse-Form und Yussuf Poulsen (68.) schossen Leipzig zum so ersehnten Erfolg gegen einen Top-Gegner, zwischenzeitlich hatte Marco Reus (52.) ausgeglichen. Die bislang wechselhaften Sachsen, die unter der Woche aus der Champions League ausgeschieden waren, kletterten auf Rang fünf und stehen nur noch sechs Punkte hinter Dortmund. Gleichzeitig ist das Team von Trainer Jesse Marsch seit sieben Ligaspielen ungeschlagen.

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam musste BVB-Trainer Marco Rose auch in Leipzig auf zahlreiche Profis wie den am Hüftbeuger verletzten Star-Torjäger Erling Haaland verzichten. Vorne sollten Reus und Donyell Malen wirbeln. In der Dreierkette setzte der Coach unter anderem auf Marin Pongracic, der nach brisanten Aussagen in einem Interview-Stream ("Erling ist acht Wochen raus") vom Klub zur Ordnung gerufen worden war.