Eiskunstlauf: Schott verpasst erneut Olympia-Norm

Die fünfmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott (Essen) hat auch beim Grand Prix in Turin die deutsche Olympianorm verfehlt. Die 25-Jährige beendete den Frauenwettbewerb am Samstag mit 167,20 Punkten als Zehnte, für die Norm fehlten damit fünf Zähler. Schott bieten sich vor den Winterspielen 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) allerdings noch weitere Chancen.