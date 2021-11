Bundesliga-Barometer: So denken Fans über die Transfers der deutschen Klubs

In der Bundesliga läuft der elfte Spieltag, in der zweiten Liga treten die Vereine bereits zum 13. Mal an. Genug Zeit, um zu bewerten, wie die unterschiedlichen Einkäufe auf dem Transfermarkt bei den deutschen Klubs gestartet sind. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Laut einer repräsentativen Online-Umfrage für das Bundesliga-Barometer , an der 5.389 Personen teilnahmen, hat sich aus der Bundesliga der FC Bayern München am besten verstärkt. 48,2 Prozent der Befragten lobten den Rekordmeister für seine Einkaufspolitik.

Aber auch Bayer 04 Leverkusen (41,9 Prozent) und Union Berlin (34,9 Prozent) schnitten in der Beurteilung der Fans nicht schlecht ab. Hingegen hat sich Borussia Dortmund nur aus der Sicht von 28,3 Prozent der Teilnehmer am besten verstärkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga: Fans einig bei Investitionsvolumen

In der 2. Bundesliga schnitt der FC St. Pauli mit Abstand am besten ab: Unter den Befragten gaben 62 Prozent an, dass sich der aktuelle Tabellenführer am besten verstärkt habe. Ebenfalls oft genannt wurde Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (49,4 Prozent), der gleich 16 Profis im Sommer verpflichtet hatte.