Formel 1: Verstappen im dritten Training vor Hamilton

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich vor dem Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstag erneut stärker als Lewis Hamilton präsentiert.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich vor dem Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstag erneut stärker als Titelverteidiger Lewis Hamilton präsentiert. Der Red-Bull-Pilot stellte im dritten Training in 1:17,217 Minuten die zweitbeste Zeit auf. Der Niederländer war nur langsamer als sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez (1:17,024), der auf den Steiltribünen im Autodromo Hermanos Rodriguez für Jubel sorgte.

Rekordweltmeister Hamilton (1:17,675) belegte den dritten Platz vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (1:17,708). Sebastian Vettel holte im Aston Martin in 1:18,614 Minuten nur den 14. Platz. Mick Schumacher (1:19,238) beendete das Training im unterlegen Haas-Boliden auf dem 18. Rang.

Zu Beginn der Session passierte auf der Strecke wenig. Hamilton traf erst Minuten nach dem Start in der Box ein und fuhr nach rund 20 Minuten seine erste Runde. Auch die meisten anderen Fahrer hielten sich zunächst zurück.

Viele Piloten hatten auf dem rutschigen Asphalt Probleme. Charles Leclerc (Ferrari) leistete sich einen Dreher, Hamilton musste nach einem Verbremser in der ersten Kurve auf das Gras ausweichen. Auch Verstappen klagte über fehlenden Grip.

Der 24-Jährige gilt in der Höhenluft in Mexiko-Stadt als Favorit. Red Bull setzt auf einen etwas größeren Turbolader im Honda-Motor und besitzt auf dem Papier einen Vorteil gegenüber Mercedes für das Rennen am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/Sky).