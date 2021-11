Mick Schumacher: Nico Rosberg über Vater-Sohn-Vergleich & Extreme E

Der Name Schumacher: "Ansporn für alle anderen!"

Nico Rosberg und Mick Schumacher sind beides Söhne von Ex-Weltmeistern. Der eine hat es zum Champion gebracht, der andere will es noch werden. Das sagt Rosberg über Mick unmittelbar vor dem Rennen zum Grand Prix in Mexiko. (das Rennen, So., ab 20.00 Uhr im Liveticker)