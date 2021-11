Nach Xavi-Verpflichtung: Barcelona verspielt 3:0-Führung

Der FC Barcelona patzt in La Liga erneut. Bei Celta Vigo kommen die Katalanen trotz einer hohen Halbzeitführung nicht über ein Unentschieden hinaus.

Barca wartet nun bereits seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. In der Tabelle belegt Barcelona nur den neunten Rang.

Dabei hatte es so gut begonnen: Die Katalanen starteten druckvoll und belohnten sich schon in der Anfangsphase mit dem 1:0. Ansu Fati traf mit einem abgefälschten Schuss in den rechten oberen Winkel (5.).