EDward Gaming ist neuer LoL-Weltmeister

Nach fünf Spielen gewinnt EDward Gaming die League of Legends World Championship 2021 mit 3:2 gegen LCK-Vertreter DAMWON KIA © Riot Games

Sowohl EDward Gaming, kurz EDG, als auch DAMWON KIA mussten im Halbfinale in die Vollen gehen. Während DK Rekordweltmeister T1 um Superstar Faker mit 3:2 bezwang, tat EDG es dem LCK-Vertreter gleich und besiegte GEN.G mit dem gleichen Ergebnis. Dennoch galt DAMWON in den Augen vieler bereits als zukünftiger und somit zweifacher Weltmeister. Schon im vergangenen Jahr konnte das koreanische Team mit Suning einen LPL-Vertreter im Finale besiegen.

LPL > LCK

In der letzten Series der League of Legends World Championship sollte es über die gesamte Distanz gehen. Während EDG zunächst die erste Runde für sich entscheiden konnte, kam DAMWON mit zwei Siegen in Folge zurück.