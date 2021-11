Bundesliga: FC Bayern München – Sport-Club Freiburg, 2:1 (1:0)

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den FCB 28 Zähler zu Buche. An der Abwehr der Bayern ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der FC Bayern München bislang hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist der FCB so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.