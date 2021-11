ADAC GT Masters: Mies und Feller auf Titelkurs

Mies baut seine Führung in der Gesamtwertung aus © FIRO/FIRO/SID

Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Ricardo Feller (Schweiz) gewann Mies beim Saisonfinale am Nürburgring den Auftakt am Samstag, das Audi-Duo baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung damit aus. Die Verfolger Luca Stolz/Maro Engel (Brachbach/München) im Mercedes wurden nur Vierte und liegen nun 17 Punkte zurück.