Turnen: Watanabe bis 2024 FIG-Präsident

Der Japaner Morinari Watanabe ist als Präsident des Turn-Weltverbandes FIG im Amt bestätigt worden. Beim FIG-Kongress am Samstag in Antalya wählten ihn die Mitglieder in einer Kampfabstimmung für drei weitere Jahre bis 2024. Als Gegenkandidat des IOC-Mitglieds hatte sich der Aserbaidschaner Farid Gajibow angemeldet, der seit 2018 den europäischen Turnverband European Gymnastics führt.