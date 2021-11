VfL Bochum: Manuel Riemann verschießt Elfmeter gegen Hoffenheim

Bochum-Keeper Manuel Riemann tritt bei einem Strafstoß gegen Hoffenheim selbst an. Doch er scheitert kläglich.

Diese Szene dürfte einen Platz in allen Saisonrückblicks sicher haben.

Es läuft die 73. Minute der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und der TSG Hoffenheim. Bochum-Stürmer Soma Novothny, der rund sieben Minuten zuvor kurz nach seiner Einwechslung die 1:0-Führung für den Aufsteiger markiert hatte, kommt im Strafraum der TSG zu Fall und will den Elfer. Doch die Pfeife von Frank Willenborg bleibt stumm. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Riemann schießt Elfmeter weit über Hoffenheimer Tor

Plötzlich war Bochum-Keeper Manuel Riemann mitten im Geschehen. Der 33-Jährige schnappte sich den Ball und deutete an, selbst schießen zu wollen. Zur Erinnerung. Ende Oktober wurde er vom Punkt zum Helden. Im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg wurde er zum Elfmeterschießen eingewechselt und verwandelte den entscheidenden Strafstoß zum Sieg selbst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kein Wunder also, dass Riemann selbstbewusst zum Punkt schritt. Doch er scheiterte kläglich. Sein Strafstoß flog mittig deutlich über das Tor, TSG-Keeper Oliver Baumann musste nicht eingreifen.

Riemann war der erste Keeper seit Hans-Jörg Butt, der in der Bundesliga zu einem Strafstoß antrat. Hans-Jörg Butt verwandelte in seiner Karriere so einige Elfmeter, seinen letzten verschoss der damalige Bayern-Keeper im Januar 2010 jedoch.