3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Meppen, 0:1 (0:1)

Ein Tor machte den Unterschied – Meppen siegte mit 1:0 gegen die Reserve von Dortmund. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Meppen.

Markus Ballmert bediente Lucas Felix Krüger, der in der 15. Spielminute zum 1:0 einschoss. Borussia Dortmund II war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Letztendlich hatte Meppen Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.