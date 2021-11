2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 04, 2:1 (0:0)

Die Differenz von einem Treffer brachte dem SCP gegen Ingolstadt den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Der FC Ingolstadt 04 war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Der SCP nimmt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Der Angriff von Paderborn wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 28-mal zu. Die Saison des SC Paderborn 07 verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

In zwei Wochen, am 19.11.2021, tritt Paderborn bei Hannover 96 an, während der FC Ingolstadt 04 zwei Tage später den Karlsruher SC empfängt.