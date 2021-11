3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Waldhof Mannheim, 2:1 (1:0)

Durch ein 2:1 holte sich die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg in der Partie gegen den SV Waldhof Mannheim drei Punkte. Die Experten wiesen Waldhof vor dem Match gegen den Sport-Club die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Für das erste Tor sorgte Emilio Kehrer. In der 23. Minute traf der Spieler von Freiburg II ins Schwarze. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Rossipal versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz des Sport-Club Freiburg II. Freiburg II witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (87.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der Sport-Club Freiburg II die drei Zähler unter Dach und Fach.