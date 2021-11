2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hannover 96, 1:1 (1:0)

Düsseldorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Klarer traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Khaled Narey. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Hannover glich nur wenig später aus (91.), sodass es fortan 1:1 stand. Am Ende trennten sich Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 schiedlich-friedlich.

Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Fortuna derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Düsseldorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

96 holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die Ausbeute der Offensive ist bei Hannover verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Hannover 96 momentan auf dem Konto. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher 96 aktuell nur Position 15 bekleidet.