Konietzko neuer Präsident des Kanu-Weltverbandes

Thomas Konietzko ist neuer Präsident des Kanu-Weltverbandes ICF. Der Chef des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) setzte sich an seinem 58. Geburtstag beim Kongress in Rom gegen seinen russischen Mitbewerber Jewgeni Archipow durch. Konietzko wird Nachfolger des Spaniers Jose Perurena, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antrat.

In den nächsten Wochen wird Konietzko in Doppelfunktion als ICF- und DKV-Präsident tätig sein. Beim Deutschen Kanutag in Leipzig am 20. November wird er nicht mehr auf nationaler Ebene kandidieren.