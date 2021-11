Wieder Wirbel um Schiedsrichter Michael Oliver nach Hummels-Rot

Unter der Woche stand Michael Oliver beim Spiel des BVB im Scheinwerferlicht - und auch beim Topspiel in Manchester trifft er wieder eine umstrittene Entscheidung.

Diesmal kam der englische Schiedsrichter beim Spitzenspiel der Premier League zum Einsatz - und sah sich bei einer vermeintlich eindeutigen Elfmeterentscheidung gefordert. In der Schlussphase des Stadtduells zwischen Manchester City und Manchester United (2:0) entschied er sich gegen einen Pfiff.

Was war passiert? Angreifer Gabriel Jesus legte sich den Ball an Gegenspieler Alex Telles vorbei und wurde dann klar am Fuß getroffen. Oliver, der beste Sicht hatte, winkte sofort ab. Auch der Videoschiedsrichter schritt nicht ein - zum Entsetzen von Jesus.