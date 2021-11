Paderborn mit Pflichtsieg gegen Schlusslicht Ingolstadt

Der SC Paderborn hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Der SC Paderborn hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen gewannen gegen Schlusslicht FC Ingolstadt mit 2:1 (0:0). Der Aufsteiger aus Bayern hat weiterhin nur fünf Zähler auf dem Konto und bleibt Letzter.

Sven Michel (56.) erzielte das erlösende Führungstor für die Hausherren, die in der zweiten Halbzeit bange Momente überstehen mussten. So parierte Torwart Jannik Huth einen umstrittenen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (48.). Felix Platte (65.) machte alles klar, Fatih Kaya (71.) gelang nur noch das Anschlusstor. Der FCI kassierte die dritte Pleite in Folge.