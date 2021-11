Ski alpin: Mikaela Shiffrin kann aufgrund von Muskelkrämpfen nicht trainieren

Mikaela Shiffrin wird in der Vorbereitung auf die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup am kommenden Wochenende in Lech/Zürs von Rückenproblemen geplagt.

Deshalb habe sie seit ihrem Sieg beim Riesenslalom beim Saisonauftakt in Sölden am 23. Oktober kaum auf der Piste trainieren können. Shiffrin war mit ihrem 70. Weltcupsieg in die Saison gestartet und gilt auch bei den Olympischen Spiele in Peking im Februar, wo sie in allen Einzelrennen an den Start gehen möchte, als Medaillenfavoritin.