Solskjaer muss zittern: United im Manchester-Derby chancenlos

Für Teammanager Ole Gunnar Solskjaer wird die Luft bei Manchester United nach einer müden Vorstellung im Stadtderby dünn. Die Red Devils unterlagen Meister ManCity in Old Trafford völlig verdient mit 0:2 (0:2) und liegen in der englischen Premier League nun schon sechs Punkte hinter den Skyblues um den deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan.