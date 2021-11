Regensburg verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Oberpfälzer unterlagen gegen Aufsteiger Hansa Rostock überraschend mit 2:3 (1:1).

Mit 25 Punkten schob sich der SSV Jahn nicht am Spitzenreiter FC St. Pauli (26 Zähler) vorbei. Das Spiel der Hamburger am Sonntag gegen den SV Sandhausen wurde aufgrund von 18 Coronafällen beim Gegner am Freitag bereits abgesagt. Rostock hat nach dem fünften Saisonsieg nun 17 Zähler auf dem Konto und befindet sich im Tabellenmittelfeld.