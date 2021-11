2. Bundesliga: Jahn Regensburg unterliegt Hansa Rostock - Paderborn siegt in Ingolstadt

Regensburg kassiert seine zweite Saisonniederlage und verpasst damit den Sprung an die Spitze. Der SC Paderborn ist dem Jahn in der Tabelle dicht auf den Fersen.

Jahn Regensburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Das Überraschungsteam kassierte beim 2:3 (1:1) gegen Hansa Rostock am 13. Spieltag die zweite Saisonniederlage und ist mit 25 Punkten weiter Tabellenzweiter hinter dem FC St. Pauli (26).

Hannover 96 konnte durch ein spätes Tor punkten. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann erreichte bei Fortuna Düsseldorf ein 1:1 (0:1) und liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg knapp vor dem Relegationsplatz auf Rang 15. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Rostock stellt Partie auf den Kopf

Sarpreet Singh (34.) brachte die Gastgeber in Regensburg mit einem gefühlvollen Schuss in Führung, doch die Mecklenburger schlugen nur neun Minuten später durch John Verhoek (43.) zurück. Zuvor hatte Jan-Niklas Beste (41.) die große Chance zum 2:0 vergeben, als er aus kurzer Distanz den Ball an das Außennetz setzte.