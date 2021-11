Manchester United im Derby gegen Manchester City chancenlos

Manchester United verliert das Derby im heimischen Old Trafford gegen Manchester City verdient. Der Stuhl von Trainer Solskjaer dürfte nach harmlosen 90 Minuten wieder wackeln.

City entschied das Spiel durch ein Eigentor von Eric Bailly und einen Treffer von Bernardo Silva schon in der ersten Hälfte. Es war der neunte Sieg der Citizens in den letzten 14 Auswärtsspielen im Old Trafford.