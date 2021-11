BVB: Marin Pongracic entschuldigt sich nach Interview - und beginnt gegen RB Leipzig

Marin Pongracic sorgt mit einem kuriosen Interview für Wirbel - auch weil er sich hinterher bei seinen Teamkollegen entschuldigt, darf er im Topspiel gegen Leipzig von Anfang an ran.

Der Trainer von Borussia Dortmund setzt weiter auf den vom VfL Wolfsburg ausgeliehen Verteidiger, der in einem Twitch-Stream unter anderem versehentlich Details zum Gesundheitszustand von Mitspieler Erling Haaland preisgegeben hatte.

Beim Topspiel des BVB am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr im LIVETICKER ) wird der 24-Jährige nach Informationen von SPORT1 von Anfang an spielen - möglicherweise als Teil einer Dreierkette mit Manuel Akanji und Mats Hummels. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zur Erinnerung: Pongracic hatte sich mit dem Künstler SSYNIC auf der Streamingplattform Twitch unterhalten und dabei nicht nur mit Aussagen zu Haaland (“Also Haaland wird uns jetzt für die nächsten acht Wochen fehlen“) sondern auch zu Hummels (“ist schon was älter, er hat große Probleme mit den Knien“) und seinem Ex-Trainer Mark van Bommel (“wollte ich mir packen“) verblüfft.

Pongracic geht auf Kollegen zu

Dass Pongracic trotzdem gegen RB ran darf, liegt vor allem auch an ihm selbst. Denn der 1,93-Mann entschuldigte sich bei seinem Team. Sowohl mit Haaland als auch mit Hummels suchte er zudem das Gespräch - was gut ankam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In der Mannschaft dürfte der Interview-Fauxpaus damit ausgeräumt sein. In der Führungsebene kam er aber nicht besonders gut an - auch weil der Twitch-Auftritt weder mit mit der Pressestelle des Vereins noch mit den Beratern des Spielers abgesprochen war.