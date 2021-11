Darts-Zoff: Adrian Lewis kritisiert Beschaffenheit der Boards bei Grand-Slam-Quali

Der zweimalige Darts-Weltmeister Adrian Lewis hat öffentlich Kritik an der Beschaffenheit der Boards bei den PDC-Turnieren in der vergangenen Woche im englischen Barnsley geäußert.

„Letzte Woche waren die Boards super, dieses Mal waren sie viel zu weich“ beschwerte sich der 36-Jährige kurz nach seinem vorzeitigen Aus beim Qualifikationsturnier zum Grand Slam of Darts (ab 13. November LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) am Freitag bei Twitter. Er habe auf 36 Millimeter lange Spitzen wechseln müssen - „damit habe ich fast 20 Jahre lang nicht mehr spielen müssen“, wetterte Lewis.

Der Weltmeister von 2011 und 2012 hatte sein Auftaktmatch gegen Max Hopp zwar mit 5:1 gewonnen, war dann aber mit 2:5 an Mike De Decker aus Belgien gescheitert. An den vorangegangenen Tagen hatten in Barnsley die letzten drei Events des Jahres auf der Pro Tour stattgefunden.