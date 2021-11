Bundesliga heute live: FC Bayern - SC Freiburg live im TV, Stream, Ticker

Auf das Wiedersehen mit Christian Streich beim wohl ungewöhnlichsten Spitzenspiel der jüngeren Bundesliga-Geschichte freut sich Julian Nagelsmann ganz besonders. „Christian ist ein extrem positiver Charakterkopf und ein unglaublich intelligenter Mann“, sagte Bayern Münchens Coach vor dem Generationenduell mit dem Trainer-Guru des SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga live: Bayern empfängt Freiburg

Aus dem Breisgau schickte Streich ebenfalls lobende Worte nach München an seinen um 22 Jahre jüngeren Kollegen: „Er ist eine tolle Erscheinung, ein außergewöhnlicher Trainer, wie jeder weiß. Sehr, sehr reflektiert, ein sehr intelligenter Mensch", sagte er.

Streich will Nagelsmanns Bayern die Stirn bieten

Auf dem Rasen in der Allianz Arena treffen jedenfalls die beste Offensive sowie beste Defensive aufeinander. Während die Bayern in zehn Spielen beeindruckende 38 Tore erzielten, ließen die Breisgauer nur sieben Gegentreffer zu.

Nach der 5:2-Gala am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon wollen die Bayern vor der Länderspielpause nachlegen, die Freiburger hoffen ähnlich wie beim 1:1 vor drei Jahren in München auf eine „Gefühlsexplosion".