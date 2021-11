Xavi erklärt seine erste Amtshandlung beim FC Barcelona

Nach seiner Rückkehr will er keine Zeit verlieren und kündigt gleich seine ersten Amtshandlungen an. „Als erstes spreche ich mit den Spielern, erkläre ihnen meine Gefühle und dann will ich hart arbeiten. Ich bin ein Teamplayer, ich arbeite mit der Gruppe, mit viel Enthusiasmus und einem großen Verlangen, die Dinge gut zu machen“, sagte Xavi gegenüber Sport.