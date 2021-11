FC Bayern unterliegen Real nur knapp: "Haben uns zusammengerauft"

Nach der knappen Heimniederlage gegen Real Madrid war Andrea Trinchieri enttäuscht und stolz zugleich. „In der ersten Halbzeit waren wir richtig schlecht. Aber wir haben uns zusammengerauft und in der zweiten Hälfte ein großartiges Spiel gezeigt“, sagte der Trainer von Bayern München zum 76:80 (32:43) seiner Basketballer in der EuroLeague.

Trotz eines klaren Rückstands zur Pause hatte sich der Pokalsieger am Freitagabend eine Siegchance gegen das Spitzenteam aus Spanien erkämpft. Doch es reichte nicht ganz. "Wir konnten viele Dinge verändern, die Energie, Rebounding waren besser in kleinen und großen Sachen", sagte der Italiener Trinchieri: "Wir haben einen tollen Run hingelegt, doch am Ende fehlte uns nur ein Ballbesitz."