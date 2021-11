NFL: Wie Odell Beckham Jr. bei den Cleveland Browns ins Abseits geriet

Beckham Jr. mit schwacher Saison

Beckham Sr. greift Mayfield an

Bei den Browns war dies nicht gut angekommen. Direkt am Tag nach dem Video stellten die Browns OBJ vom Training frei und auch am zweiten Tag bekam er von der Franchise einen freien Tag. Zudem soll sein Vertreter mit Browns-GM Andrew Berry bereits über die nächsten Schritte für den Wide Receiver gesprochen haben.

Mayfield hält Tür für Beckham offen

LeBron James unterstützt Beckham Jr.

Beckham Jr. mit bester Zeit an Seite von Manning

Satte 44 Touchdowns fing der Star. Herausragend war vor allem die Häufigkeit, in der er angespielt wurde. Seine Schnelligkeit sorgte dafür, dass Beckham Jr. in den ersten drei Spielzeiten immer wieder frei war und insgesamt 288 Bälle fing - so viele wie niemand zuvor in seinen ersten drei Jahren!