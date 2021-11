Debatte um Joshua Kimmich: Kevin Kühnert hinterfragt "We kick Corona"

Der SPD-Politiker Kevin Kühnert hinterfragt Joshua Kimmich in der Impf-Debatte - und geht dabei auch auf dessen Initiative im Kampf gegen Corona ein.

Auf Joshua Kimmich ist in den vergangenen Wochen viel eingeprasselt.

Nachdem der Superstar des FC Bayern erklärt hatte, dass er sich wegen Sorgen vor Langzeitfolgen noch nicht gegen Corona impfen ließ , hagelte es in der Öffentlichkeit Kritik und Unverständnis.

Zuletzt hatte sich auch Bundestrainer Hansi Flick in die Debatte eingeschaltet - und den Nationalspieler dabei vor allem mit Blick auf die die öffentliche Wahrnehmung in Schutz genommen.

„Wer als Nationalspieler wie Kimmich letztes Jahr eine Anti-Corona-Initiative gründet, exponiert sich in der Frage und muss sich ein Jahr später durchaus fragen lassen, warum er in der Impffrage so offensiv Zweifel sät“, erklärte Kuhnert, der als Fan des FC Bayern gilt.