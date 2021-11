Bundesliga: Wie Arminia Bielefeld bei Borussia Dortmund nach der Halbzeit unterging

Torlawine: Zehn Tore in einer Halbzeit

Am 6. November 1982 verliert Arminia Bielefeld 1:11 bei Borussia Dortmund - und kassiert dabei zehn Treffer nach der Pause. SPORT1 erinnert sich.

In der Bundesligageschichte gab es bisher sechs zweistellige Ergebnisse. Auffällig: bei allen Spielen war eine Borussia dabei, viermal die Gladbacher, dreimal die Dortmunder (1978 spielten sie beim 12:0 der Gladbacher gegeneinander), einmal Neunkirchen (1967 beim 0:10 in Gladbach).

Die Rede ist von Arminia Bielefeld, die am 6. November 1982 in Dortmund mit 1:11 unterging und dabei zehn Treffer nach der Pause kassierte – ein Bundesligarekord bis heute, sowohl für einen Verein wie für eine Halbzeit.

Noch immer versteht niemand, wie es dazu kommen konnte. Beide Trainer, Karlheinz Feldkamp (damals BVB) und Horst Köppel, versicherten noch Jahrzehnte später, dass in der Pause nichts Besonderes passiert sei.

Feldkamp: Haben nicht mal berauschend gespielt

In der Tat: Als Köppel wieder auf der Bank saß, stand es schon 3:1. Manfred Burgsmüller, dem fünf Tore gelangen, und Rüdiger Abramczik hatten binnen 86 Sekunden getroffen. Arminias finnischer Torwart Olli Isoaho beichtete in der Bild, die ihm am Montag Platz für eine Kolumne frei räumte: