Bundesliga heute live: RB Leipzig - Borussia Dortmund im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig kämpft um die Form, Borussia Dortmund mit Verletzungsproblemen: Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum direkten Duell zweier Topteams mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In der besten Verfassung ist vor dem Spiel keine der beiden Mannschaften. Den größeren Druck haben die Hausherren. Denn Vizemeister RB droht im Bundesliga-Mittelmaß zu versinken. Trainer Jesse Marsch braucht nach dem Aus in der Champions League dringend einen Sieg gegen Angstgegner BVB. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga live: Leipzig empfängt BVB

Allerdings zeigte RB in der Königsklasse jüngst eine ansprechende Leistung gegen Paris Saint-Germain (2:2). Und Dortmund hat zwar neun Punkte mehr auf dem Konto und befindet sich in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Bayern München - hat aber große Personalprobleme.

Dortmund mit Personalproblemen vor RB-Spiel

Ohne Haaland sei der BVB zwar „weniger torgefährlich, aber sie haben so viel Qualität. Die Mannschaft kann kicken“, sagte Marsch. Beim Gedanken an den norwegischen Sturmvulkan blickte Marsch wehmütig zurück. In Salzburg hatten sich Marsch und Co. nach seiner Zukunft erkundigt und gefragt: „'Hey, was denkst du über Leipzig?‘ Da hat er gesagt: ‚Gerne!‘ Aber ich glaube, es war ein Witz...“