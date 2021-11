Sportphilosoph Schürmann sieht Aufregung um Kimmich als "absurd" an

"Ich verstehe die Aufregung um den Impfstatus von Joshua Kimmich nicht und halte sie für sehr unangemessen", sagte Schürmann in der Samstagausgabe des Münchner Merkur und der TZ.

"Statt sich zu empören, wie viel Millionen Menschen in der Welt gar nicht vor der Frage stehen können, ob sie sich impfen lassen oder nicht, gibt es viel Wind um einen Einzelnen, der zudem das Privileg hat, sich kostenlos impfen und täglich testen lassen zu können. Das muss man nicht verstehen", so Schürmann. Außerdem gebe es keine Impfpflicht in Deutschland.