Serie A: AC Mailand gegen Inter - die Jagd nach dem Scudetto

Das „Derby della Madonnina“ zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand sorgt auch am Sonntag für viel Brisanz in der lombardischen Metropole.

Das „Derby della Madonnina“ zwischen dem AC Mailand und Titelverteidiger Inter Mailand sorgt auch am Sonntag (20.45 Uhr) für viel Brisanz in der lombardischen Metropole. Ein Erfolg gegen den Mailänder Stadtrivale würde Milans Chancen auf den ersten Meisterschaftstitel nach mehr als zehn Jahren wesentlich erhöhen.

Das Team hungert nach Erfolgen, zuletzt waren die Rossoneri 2011 Titelträger auf dem Apennin gewesen. Der Coach hofft wieder auf eine starke Leistung seines Lieblingsspielers Zlatan Ibrahimovic, der am vergangenen Sonntag im Duell bei der AS Rom (2:1) sein 400. Tor in nationalen Ligen erzielt hatte. In acht Derbys hat Ibrahimovic acht Treffer geschossen - Pioli hofft, dass ihn der Schwede nicht enttäuschen wird.